RTL werkt aan opvolger Voetbal Inside

Jarenlang was Voetbal Inside op RTL 7 een van de grote blikvangers met Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen in de hoofdrollen. Het trio werd afgelopen zomer ingelijfd door het Talpa van John de Mol, waar ze een contract tekenden voor vier jaar. Het programma ging door als Veronica Inside en hield dus de initialen (VI). RTL kampte met een gat, maar denkt nu aan een doorstart.

Hoe het nieuwe programma eruit gaat zien en gaat heten, is nog de vraag. De verwachting is dat het in een kroegachtige setting wordt gehouden met tafelgasten en publiek. Als een van de pilots bevalt, wil RTL 7 in het nieuwe kalenderjaar (2019) aan de slag. Ook de presentatoren zijn nog niet bekend, maar de namen van Bart Nolles en Simon Zijlemans worden genoemd. Laatstgenoemde tekende afgelopen zomer een contract bij RTL om de Europa League te presenteren en zich in te zetten voor Voetbal Inside dat verder ging als een online platform. De site kent een groot aantal bezoekers, en een populair Twitteraccount, met bijna 140.000 volgers.