RTL zendt andere versie cliffhanger GTST uit na aanslag op Peter R. de Vries

Piepjonge Noa Zwan in de rol van zwangere Demi:‘Het was echt alsof het mijn baby was’

Het plot draait om de Marokkaanse broers Marwan (Hassan Slaby) en Ilyas. De haat-liefdeverhouding tussen de twee bereikt een kookpunt als Marwan loopt te flikflooien in de buurtsuper die hun vader en overleden moeder hebben opgezet. Het loopt uit op een drama als Ilyas wordt neergestoken. Daar wordt vanavond de zogenoemde Nicam-versie van uitgezonden, wat inhoudt dat de scène ook geschikt is voor jongere kijkers.

Acteur Hamza Othman, die Ilyas speelt, is trots dat hij dit seizoen afsluit. Hij verdiepte zich dan ook volledig in de slotscène. ,,Ik heb best wel veel research gedaan wat er met je lichaam gebeurt als je wordt neergestoken.” Daarna grappend: ,,Superraar, maar ik had een paar maatjes van mij gebeld en gevraagd: ‘Ben jij ooit neergestoken?’ Ze reageerden verbaasd: ‘Hè, hoe bedoel je?’ Uiteindelijk ben ik bij niemand uitgekomen die ooit is neergestoken.”