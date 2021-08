RTL7 strikt analyticus Dirk Kuyt voor Champions League

Patty Brard rijdt door oranje licht en veroor­zaakt aanrijding

11 augustus Patty Brard (66) heeft vanmiddag een aanrijding veroorzaakt in Amstelveen. In haar Instagram Stories hint ze erop dat ze laat was voor een afspraak en daarom door oranje licht reed bij een stoplicht. De SBS 6-ster knalde vervolgens bovenop een andere auto.