'Ruben Nicolai, de jaren '80 belden, ze willen The Big Show terug!’

AD Media PodcastHet vaste mediapanel buigt zich over de nieuwe zaterdagavond van RTL. Angela de Jong: ‘Jammer dat ze bij Renze zijn vergeten om een format te verzinnen. En The Big Show hoort thuis in de jaren tachtig!’

Enthousiaster zijn de mediajournalisten over de nieuwe dramaserie van NPO3 Het Gouden Uur. Er wordt onder andere gediscussieerd over de vraag of het realistisch is en of het aanvangstijdstip van 20:30 uur wel geschikt is. Acteur Nasrdin Dchar speelt de sterren van de hemel en ook Ellen Parren krijgt een pluim.

Verder aandacht voor Boerderij van Dorst, een ode aan de documentaire Liefsteling in Angela’s Etalage en presentator Manuel Venderbos geeft antwoord op de vraag of hij al gepolst is door HLF8 als opvolger van Johnny de Mol.

Luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin tv-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos. Gebruik je liever je favoriete podcastsapps via Spotify of Apple? Dat kan! Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Volledig scherm The Big Show Met Ruben Nicolai. © Tom Cornelissen