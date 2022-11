Ruben Nicolai stuurt pikant bericht naar alle contacten Heleen van Royen: ‘Dit is verdacht’

the big show709.000 kijkers zagen gisteravond hoe Ruben Nicolai zijn pikantste bericht tot nu toe verstuurde in het onderdeel ‘ Send to all ’ van The Big Show . Het spannende WhatsAppje ging naar álle contacten in de telefoon van Heleen van Royen, inclusief bekende collega’s als Jeroen Pauw. Heleen vond het spannend, maar kan vandaag nog lachen.

In Send to all, een vaste rubriek in de RTL 4-show, staat een bekende Nederlander diens telefoon af aan presentator Nicolai. Die sluit hem aan op een groot scherm, zodat het studiopubliek en de kijkers thuis allereerst kunnen meegenieten van de foto- en videogalerij.

Bij Heleen trof hij onder meer een foto aan van de schrijfster in een Abba-pak, evenals een kiekje van een behandeling waarbij haar buikvet werd bevroren. Maar het gaat allemaal om het WhatsAppje.

In de rubriek stuurt Ruben een beschamend berichtje aan alle contacten van de BN’er, om later in de show voor te lezen welke reacties zijn binnengekomen. ,,Jij hebt natuurlijk een spannend imago’’, sprak Ruben. ,,En: een jonge vriend. Genoeg inspiratie voor een heel raar berichtje.’’

Rollenspel

Heleen, met vriend Bart Meeldijk aan haar zijde, nam nog een slok van haar drankje om zich schrap te zetten. Maar hoe gênant ze het ook vond, ze hielp Ruben sportief het appje te formuleren, zodat hij écht van haar zou lijken. ‘Ff een gekke vraag’, schreef Nicolai uiteindelijk. ‘Bart wil weer een rollenspel doen, maar ik heb alle rollen al een x (keer, red.) gespeeld. Kan jij nog íets verzinnen? 😊’

Volledig scherm Ruben Nicolai stuurde het pikante appje naar alle contacten van Heleen van Royen. © RTL

Bij Heleen is een rollenspel natuurlijk geen onschuldig toneelstukje, maar een manier om het spannend te houden in de slaapkamer. Ze zag het berichtje al helemaal binnenkomen bij nietsvermoedende vrienden en collega’s. ,,Jesus christ’’, verzuchtte ze.

Hoewel menig contact van Heleen zal hebben vermoed dat het appje niet voor hem of haar was bedoeld, dacht iedereen enthousiast mee. Iets te enthousiast misschien. ,,Het lijkt alsof ik heel vaak dit soort vragen verstuur, dit is best wel verdacht’’, lachte Heleen.

Onder de behulpzame collega’s was Patty Brard. ‘Misschien moet je mij eens spelen?’ stelde ze voor. Ook Claudia de Breij dacht aan zichzelf. ‘Mannen houden ervan’, vertrouwde ze Heleen toe. Tony Peroni, de vader van dj Tony Junior, zag Heleen wel in de huid kruipen van koningin Máxima.

Heleens glazenwasser vindt zijn eigen beroep behoorlijk opwindend. ‘De glazenwasser die een kopje koffie komt drinken’, appte hij. Kevin, een vriend van Heleens vlam Bart, werd helemaal creatief. Hij houdt kennelijk van auto’s ‘wrappen’, oftewel: ze beplakken met een laag folie, in plaats van een kleur te spuiten. ‘Bart is een autowrapper en jij wilt dan je auto laten doen, en jezelf natuurlijk ook’, opperde hij.

Quote Ik kan als Jopie Parlevliet langskomen, maar of hij daarop zit te wachten? Richard Groenendijk

Ook Heleens zoon Sam kreeg het bericht (‘Een bijzonder appje’, zei hij), net als Jeroen Pauw. ,,Oeh’’, zei Heleen, gespannen voor zijn antwoord. ‘Het rollenspel met een talkshow is mij heel lang goed bevallen’, grapte hij. Richard Groenendijk maakte de reacties compleet. ‘Ik kan als Jopie Parlevliet langskomen, maar of hij daarop zit te wachten?’

Heleen kan vandaag in elk geval nog lachen. Ze deelde een blije selfie op Instagram en raadde fans gisteravond al aan te gaan kijken. The Big Show, gebaseerd op een zeer succesvol Brits format, is ongetwijfeld één van de duurste programma’s bij RTL. Voor één aflevering zijn soms wel vijf uur aan opnames, vertelde Nicolai aan deze site.

Het programma draait vooral om verrassingen, zoals wanneer Ruben mensen midden in de nacht in hun slaapkamer overvalt met een quiz of iemand onverwacht de ‘ster van de show’ wordt en mag optreden. Het programma begon met ruim 1 miljoen kijkers, maar bleef sindsdien steken op 700.000 à 800.000 toeschouwers.



