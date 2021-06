Ruim 1,1 miljoen kijkers voor docu over zangduo Gert en Hermien: ‘Ik ben echt verbijsterd’

De Gert & Hermien Story toont de opkomst en ondergang van zangers Gert en Hermien Timmerman. Het echtpaar veroverde in de jaren 60 als duo een miljoenenpubliek. Ze traden als eerste artiesten op in het Amsterdamse Olympisch Stadion voor duizenden fans en scoorden begin jaren 70 hun grootste hit met Alle duiven op de Dam . De carrière van Gert en Hermien werd getekend door schandalen in hun persoonlijke leven, die steeds breed werden uitgemeten in de roddelbladen – al dan niet ingefluisterd door het stel zelf.

Documentaire over zangduo Gert en Hermien: ‘Gossip was hun opium’

De docu was gisteravond trending topic op Twitter. Vooral het verhaal van oudste dochter Sandra (57) over de incest die Gert pleegde bij haar, wat zij al eerder naar buiten had gebracht en wat haar vader altijd heeft ontkend, deed de gemoederen flink oplopen. ,,Ik was doodsbang als ik voetstappen op de trap hoorde. Dan moest ik met hem mee, naar zijn kamer. Daar heeft hij zich behoorlijk uit­geleefd op mij, als klein meisje”, aldus Sandra in de film.