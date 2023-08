Ruim 1,1 miljoen mensen zien eerste Vandaag Inside na zomerstop

De eerste aflevering van een nieuw seizoen Vandaag Inside is maandagavond bekeken door ruim 1,1 miljoen mensen. Daarmee is de SBS-talkshow met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp goed voor een derde plek in de lijst van best bekeken programma’s van maandagavond.

In de eerste aflevering van Vandaag Inside, na een zomerstop van tien weken, waren Özcan Akyol en Sam Hagens te gast. Aan tafel werd onder meer gesproken over de politieke situatie in Den Haag en de situatie rondom de veroordeelde acteur Thijs Römer.

,,Die Thijs is natuurlijk helemaal fout geweest”, oordeelde Derksen. ,,Dan moet je één ding doen: het boetekleed aantrekken, nederig zijn, je excuses aanbieden. Gewoon helemaal door de modder kruipen. En hij blijft de arrogante filmster, terwijl hij een paar rolletjes in een kinderfilm heeft gespeeld, uitstralen.”

De mannen van VI deden het iets beter dan hun vervanger Hélène Hendriks, die met Oranjezomer tot en met vorige week keurige kijkcijfers neerzette, met op het hoogtepunt - afgelopen donderdag - een record van 904.000 kijkers. Een wereldprestatie, vindt haar collega Derksen, en hij is niet de enige.

Het best bekeken programma van maandagavond was de kennisquiz De slimste mens, waarvoor bijna 2 miljoen mensen afstemden op NPO 1. Zij zagen onder andere een vrouw met een plaksnor als deelnemer. De zomerse datingshow B&B Vol liefde was het best bekeken RTL-programma. Daar keken 987.000 mensen naar.

