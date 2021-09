Ruim 1,2 miljoen kijkers zien jonge Lars scherp onderhandelen in Van Onschatbare Waarde

Lars en zijn vader kwamen gisteravond in een nieuwe aflevering Van Onschatbare Waarde aan met een opvallende, rode brandweerauto. Lars had weliswaar wat hulp gekregen van zijn vader toen hij de wagen voor 400 euro aanschafte bij een collega van zijn vader, maar onderhandelen met de experts van het populaire NPO 1-programma wilde hij zélf aanpakken.



In gesprek met presentatrice Dionne Stax vertelde Lars enthousiast over zijn passie voor verzamelen. Hij deed het nu ongeveer een jaartje en had de brandweerauto gekocht met het geld waarmee hij een helikopter had verkocht. Lars wilde het grootst aanpakken: hij wilde minimaal 1200 euro voor het rode wagentje krijgen. En om dat voor elkaar te krijgen, had hij flink wat research gedaan om de experts onder de tafel te praten.

Een voor een waren de experts geïnteresseerd in het verhaal van Lars. Arnold Wegh bleek een zwak voor het jochie te hebben: ,,De auto is natuurlijk een heel leuk item, maar niet bijzonder. De verkoper, díe maakt het bijzonder”, zei hij. Bert Degenaar bleef juist heel zakelijk. ,,Iedereen kan best wel over zo’n jeugdige verkoper heen rollen met warme gevoelens. Mij interesseert het geen knal. Hij verkoopt een autootje en ik probeer hem strak in te kopen. Dat is de beste les die hij kan krijgen.”

Toen Lars in de eerste kamer arriveerde, zette hij direct hoog in. Hij wees het eerste bod van 300 euro af en vertelde met een stalen gezicht dat hij 1500 euro voor zijn brandweerauto wilde hebben. Daarop besloot de vader van Bianca Fröhlich af te haken: hij was uiteindelijk toch niet zo’n speelgoedverzamelaar.



In de tweede onderhandelkamer, die van Bas Jonker, werd het spannend. De twee waren aan elkaar gewaagd. ,,Wat wil je ervoor hebben?”, vroeg hij aan Lars. Die kaatste direct terug: ,,Wat wil je ervoor geven?” Jonker stond eventjes met een bek vol tanden, maar deed vervolgens een eerste bod van 700 euro. Nee, daar ging Lars echt niet mee akkoord. En dus bood Jonker honderd euro meer. Maar ook dat bleek niet genoeg. ,,Dan ga ik een beetje m’n best voor je doen. Duizend euro.”

Quote Donder­steen, die zag ik niet aankomen! Bert Jonker

Ook dat bedrag zag Lars niet zitten. ,,1500 euro”, hield hij voet bij stuk. ,,Nou moet jij even wat meer doen”, spoorde Jonker het ventje aan. Die poging mislukte. ,,Ik wil er gewoon niet heel veel aan verliezen”, bleef Lars streng. Jonker bood daarom 1300 euro, maar Lars wilde nog steeds niet veel zakken en hield het op 1400 euro. ,,Dondersteen, die zag ik niet aankomen! Dan blijf ik ook bij 1300.”



Water bij de wijn

Dat was het moment dat Lars toch wat water bij de wijn deed. ,,1375, dan doe ik het nu.” Jonker schoot in de lach van het scherpe onderhandelaartje. ,,Ik vind het goed. Dan vind ik echt dat je het fantastisch gedaan hebt. Ik vind het heel leuk om hem van je te kopen.”

Toen de deal rond was, verzamelden de experts en Lars zich weer in de hal. Daar praatten ze nog wat na over de onderhandelingen. Bert Degenaar onthulde dat hij als autoliefhebber tot 1500 euro had willen gaan, maar stelde ook dat hij er ‘alles aan had gedaan’ om dat bedrag niet te hoeven betalen. En dus kon Lars met opgeheven hoofd én 1375 euro op zak naar huis.

Van Onschatbare Waarde , dat bezig is aan haar zesde seizoen, is in trek bij televisiekijkend Nederland. De serie staat met 1.279.000 kijkers op de tweede plek in de top 25 best bekeken programma’s.

