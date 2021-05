The Voice KidsDe 10-jarige Elaine uit Amstelveen heeft de pestkoppen op haar school gisteravond een poepje laten ruiken door een droomauditie neer te zetten bij The Voice Kids . Ruim 1,3 miljoen kijkers zagen hoe zij een eigen versie van de klassieker What a wonderful world zong, met lof bij de coaches én kijkers tot gevolg. ,,Ik zie een superster staan.’’

,,Ik kom soms wel zelfverzekerd over, maar dat ben ik niet altijd’’, zei een openhartige Elaine voorafgaand aan haar optreden tegen de camera. ,,Ik word gepest op school en dat vind ik vervelend.’’

Het meisje liet zich op haar bijzonder dag niet op haar kop zitten door de kwelgeesten. ,,Ik kan er zelf niet zo veel aan doen, want ik denk gewoon dat ze jaloers zijn op me’’, vertelde ze. ,,Maar als ze moeten zingen op dat podium, denk ik niet dat ze dat niet gaan doen. Maar ik wel. Dus nu sta ik hier, zelfverzekerd voor The Voice Kids.’’

Voor haar auditie koos Elaine dus geen hip liedje uit het TikTok-tijdperk, maar What a wonderful world van Louis Armstrong uit 1967. ,,Het gaat over hoe mooi de wereld is’’, zei Elaine. ,,Ik kan me er helemaal in kwijt, dus dat gaan jullie nu zien.’’



Kippenvel en gesloten ogen

De coaches zagen het bij de blind audition weliswaar niet meteen, maar ze hoorden het wel. Ilse DeLange sloot halverwege het liedje de ogen en vouwde haar armen, waar het kippenvel hoog op stond. Ze draaide haar stoel, net als collega’s Ali B, Snelle en Sanne Hans, die ook al kippenvel op haar onderarm bespeurde.

,,Wauw’’, zei een verbaasde Ali, die niet veel meer kon uitbrengen. ,,Wat was je commentaar, Ali? Wauw’’, analyseerde hij zichzelf grappend. Hoewel het meisje niet over haar pestervaringen vertelde, sprak de rapper toevallig wel woorden om het meisje kracht te geven. ,,Laat nooit iemand je vertellen dat je geen mooi haar hebt’’, zei hij, nadat hij even aan de krullen van Elaine had gevoeld, die een beetje leken op die van hemzelf. ,,Curlpower!’’

Quote Ik wil echt dat je je bewust bent van hoe bijzonder je bent voor je leeftijd Ali B

Tijdens haar auditie was Ali even vergeten dat hij bij de kinderversie van de RTL 4-talentenjacht zat. ,,De manier waarop je inzette, klonk vol vertrouwen. En als ik je dan nu hoor praten, dan denk ik: ja, dat snap ik. Want je bent een heel bijzonder kind, ik wil echt dat je je bewust bent van hoe bijzonder je bent voor je leeftijd.’’

Volledig scherm Ilse DeLange genoot met kippenvel en gesloten ogen van Elaine. © RTL

Oude vrouw

Daar was Ilse, die vertelde dat ze zelf op haar tiende niet veel bijzonders zong, het mee eens. ,,Je hebt zo’n muzikaliteit. Als we het dan over krullen hebben: de krullen die je deed in je melodietjes, dat was heel erg muzikaal.’’

Snelle vond haar meer dan een goede zangeres. ,,Toen ik omdraaide, zag ik ook nog een superster staan’’, zei hij. ,,Ik vond het zo knap dat je een liedje als dit op 10-jarige leeftijd eigen kunt maken. Ik hoorde je echt dingetjes doen die ik niet in het origineel hoor, dat vind ik heel erg knap.’’

Elaine mag dan een kind zijn, zo klonk ze dus duidelijk niet. ,,Het was alsof ik luisterde naar iemand met een ziel van een hele oude vrouw, die alles al heeft meegemaakt’’, zei Sanne. ,,En daar zit heel veel in. Of je dan wat onzeker bent, dat maakt niet uit. Dat heb ik ook als ik praat, dat ik moet stotteren. Maar dat maakt me wel hoe ik ben.’’

Die woorden trokken Elaine, die het zelf ook weleens moeilijk vindt om te praten, over de streep. Ze koos voor Sanne. ,,Zij stottert heel veel, maar stotterende mensen kunnen ook heel goed zingen’’, lichtte ze haar keuze toe aan presentator Martijn Krabbé. ,,Dat vind ik juist zo bijzonder aan haar.’’

Ook op Twitter, waar het programma trending topic was, klonk lof voor Elaine:

