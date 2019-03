Ruim 1,3 miljoen mensen stemmen af op uitslagenavond

Voor presentatrice Dionne Stax zijn het een paar lange dagen. Ze presenteerde gisteren tot diep in de nacht aan de hand van een ‘touchscreen’ live de uitslagen die langzaamaan binnen druppelden. Dat deed ze vanuit het provinciehuis in Arnhem. En vanochtend zat ze om 6 uur alweer in de studio in Hilversum om de kijkers van NOS bij te praten over de uitslagen. Als Nederland naar school en kantoor is, kan de presentatrice naar huis. ,,Ik denk dat ik eenmaal thuis wel even instort. Dat ik moe, maar ook voldaan ben na onze verkiezingsuitzending. Het lampje zal uit zijn, maar ik heb vrijdag en het weekeinde vrij om helemaal bij te komen.’’