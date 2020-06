Ruim 1,4 miljoen mensen zien rocker Dax The Voice Kids winnen

De Zeeuwse Dax liet tijdens zijn auditie al diepe indruk achter bij de coaches. Volgens Miss Montreal, op wie Dax zijn keuze uiteindelijk liet vallen, was hij dan ook een van de redenen waarom ze meedoet aan The Voice Kids. De rocker won in the battles van zijn concurrenten Jules en Yentl. Coach Miss Montreal besloot hem na dat optreden naar een logopedist te sturen om zijn uitspraak te verbeteren.



De finale van The Voice Kids zag er gisteravond overigens anders uit dan normaal wegens het coronavirus. Zo was er, behalve de familie van de finalisten, geen publiek aanwezig en waren de optredens van tevoren al opgenomen. Ook Anouk besloot niet naar de studio te komen, maar zij was wel via videoverbinding aanwezig.



De finalisten, Sam, Jasmijn, Rogier en Dax, kregen in de live talkshow Beau te horen wie de winnaar van het negende seizoen werd. De titel ging naar de 15-jarige Zeeuw, die sprakeloos was. ,,Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ik vind het echt supertof. Iedereen bedankt dat jullie op mij hebben gestemd”, reageerde hij daarna.