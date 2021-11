Ruim 1,6 miljoen mensen zien Sinterklaas coronaproof arriveren: minder dan voorgaande jaren

De landelijke intocht was dit jaar, net als de vorige editie, alleen te volgen via televisie. Ook was er dit jaar, wederom geen publiek welkom, waardoor de locatie waar de sint voet aan wal zou zetten vooraf niet bekend werd gemaakt. Het schip vol met cadeautjes kwam gedurende de reis naar Nederland met enige regelmaat stil te liggen, maar meerde zaterdag met flinke vertraging uiteindelijk tóch aan.

Mysteries

De aankomst van Sinterklaas was dit jaar omgeven met mysteries. De hele week ging het in het Sinterklaasjournaal over niets anders dan waar de sint toch was. De kinderen konden vrijdag al opgelucht ademhalen, want de goedheiligman was al op eigen houtje in het Grotepietenhuis gearriveerd.