Ruim 1 miljoen kijkers voor Matthijs Gaat Door: 'Mag Joost Prinsen sidekick worden?’

RTL stelt seizoen RTL Exclusief uit na kritiek op eindejaars­spe­ci­al

31 december Het nieuwe programma RTL Exclusief gaat een week later van start. Dat maakte RTL vandaag bekend. In de ‘talkshow’ met Beau van Erven Dorens, die volledig in scène gezet is, wordt een echt praatprogramma nagebootst. De eindejaarsspecial van gisteravond kregen vernietigende kritieken en die neemt de zender serieus.