Ruim 700.000 mensen zien openhartige Art Rooijakkers over tweeling vertellen

De meisjes dienden zich op een ietwat onhandig moment aan, zo gaf hij toe. Art en zijn vriendin Andrea hadden nog maar net hun handtekening gezet onder het koopcontract van een luxe bovenwoning in hartje Amsterdam, toen Andrea ontdekte dat ze zwanger was. ,,We waren al wat ouder en wisten dus niet of wel zou lukken. Het was ook een paar keer misgegaan, dus we hielden er geen rekening meer mee.’'

Dat het om twee baby’s ging, was wel even slikken. ,,Ik schrok er wel van. De echo was extra spannend omdat Andrea een paar keer een miskraam had gehad. Dus ik had met de artsen afgesproken: Als het hartje klopt, moet je dat gelijk zeggen. Toen dat zo was, zei die vrouw ‘oh wacht, het zijn er twee’. Schijnbaar heb ik toen niets meer gezegd. Ik heb 20 minuten voor me uitgekeken.’' Vervolgens gaf Art zijn vriendin een afstandelijk klopje op haar schouder. ,,Dat is alles wat ik kon uitbrengen. Ik was echt in shock! Het heeft even geduurd voordat ik snapte wat er aan de hand was.’’