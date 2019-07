Ruim 900.000 kijkers zien Eva Jinek haar tranen wegslikken

Jinek had Pieters uitgenodigd om te praten over het tv-programma Helden van het Máxima over het Prinses Máxima Centrum. Hij vertelde dat een kwart van de kinderen kanker niet overleefd, maar dat het doel is om álle kinderen te genezen. Jinek bedankte hem voor het gesprek, waarna ze meteen met wat A4'tjes die voor haar lagen, begon te wapperen. ,,Ik ben natuurlijk zo’n jonge moeder die hier niet over kan praten, sorry daarvoor", verontschuldigde ze zich.