Ruim miljoen kijkers voor nagelbijtend slot KLEM

De laatste aflevering van het tweede seizoen van de NPO-hitserie Klem is gisteravond door bijna 1,13 miljoen mensen bekeken. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. Volgens de makers is dit waarschijnlijk lineair de best bekeken aflevering ooit.