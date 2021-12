Ruim twee miljoen mensen kijken naar warm ingepakte Streamers in de Efteling: 'Wat een feest!’

Daarmee evenaarde de supergroep met onder anderen Guus Meeuwis, Kraantje Pappie, Maan, Thomas Acda, Paul de Munnik, Ronnie Flex en Suzan & Freek en VanVelzen het kijkcijferrecord van het optreden op Koningsdag. Daarnaast werd er ook nog eens minimaal 500.000 euro opgehaald voor UNICEF. De show werd in meer dan honderd landen gestreamd.

Al een kwartier nadat de show was begonnen waren er volgens de band al twee miljoen mensen aan het kijken. Een uur na aanvang waren dat er 2,25 miljoen en om 22.15 uur tikte de stream de 2,44 miljoen kijkers aan. Het laatste concert dat The Streamers gaven in De Kuip was op het hoogtepunt goed voor 1,9 miljoen kijkers.

Naast kerstmuziek werden ook eigen hits door de artiesten ten gehore gebracht. Daarnaast werd er een ode aan Peter R. de Vries gebracht door een opvoering van A Whiter Shade of Pale van Procol Harum, het favoriete nummer van de vermoorde misdaadverslaggever. De uitvoering was onderdeel van een top vijf met nummers die diende als tegenhanger - met een knipoog - van de Top 2000 op NPO Radio 2.

Erbij zijn was in deze lockdown geen optie. Online kijken wel, daarvoor kon je een gratis kaartje ‘kopen’ via de site van de groep. De ruim twee miljoen kijkers zagen Guus Meeuwis, Frank Lammers, Kraantje Pappie, Danny Vera, Maan, Suzan & Freek, Roel van Velzen, Nick & Simon, Diggy Dex, Flemming, Paul de Munnik, Thomas Acda, Rolf Sanchez, Meau, Emma Heesters en Ronnie Flex die hun eigen hits zongen, maar er kwamen ook veel kerstliedjes voorbij.

Guus Meeuwis, Nick Schilder en Emma Heesters openden de show om 20.30 uur op een kerstig ingericht plein. Daarna holden ze naar het grote podium bij de hoofdingang.

Lof voor nieuwkomers

Vooral Emma Heesters kon op veel enthousiaste reacties rekenen. Haar komst was vooraf niet aangekondigd, maar veel fans vielen voor haar mooie stem, lieten ze weten op Twitter. Ook nieuwkomers Meau en Flemming kregen lovende kritieken.

Op de sociale media werd het evenement direct trending topic. De stream had wel wat onder de populariteit van het programma te lijden: net als bij eerdere edities klaagde een aantal mensen over een matige beeldkwaliteit.

Guus Meeuwis, Nick Schilder en Emma Heesters openen het optreden van The Streamers vanuit de Efteling.

Miljoenen kijkers

In de vorige lockdown traden The Streamers al op voor een steeds groter publiek. Naar het laatste optreden op Koningsdag keken op het hoogtepunt 2,5 miljoen mensen. Het was daarmee het grootste streaming-evenement in Nederland ooit.

Dat optreden in de koninklijke stallen zou direct het einde van de gelegenheidsgroep zijn, maar nu we weer massaal thuis zitten, besloten de artiesten weer bij elkaar te komen. ,,Dit wordt wel de laatste”, zei initiator Guus Meeuwis al bij de aankondiging van het optreden in de Efteling. ,,De laatste van dit jaar dan. Het enthousiasme is zo groot dat ik heb afgeleerd om ‘nooit’ te zeggen als het over The Streamers gaat.’’

Kerstklassieker Flappie

De vertolking van kerstklassieker Flappie was een van de hoogtepunten van de avond. Frank Lammers, Meau en Diggy Dex kwamen met een eigen versie van het iconische nummer van Youp van ‘t Hek. De drie artiesten brachten het nummer vol overgave en met een bijpassende gezichtsuitdrukkingen. Het zorgde voor een heleboel lof onder Twitteraars.

