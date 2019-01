Ruim twee miljoen Voice-kijkers zien ‘sensationeel’ einde van de battles

Meer dan twee miljoen kijkers zagen gisteren hoe het laatste optreden van de avond bij zowel de jury als het publiek in de zaal met groot enthousiasme werd ontvangen. In de voorafgaande beelden liet Sanne doorschemeren te denken geen geduchte concurrent te zijn voor de band Navarone, maar daar was coach Anouk het niet mee eens. ,,Ik denk dat jij het enige talent uit mijn team bent die dit kan dragen", luidde het compliment.



En het vermoeden van Anouk bleek inderdaad te kloppen. Al bij de eerste noten op het podium sloeg de zaal aan op het muzikale niveau en de energie van de artiesten. Ali B. en Lil’ Kleine stonden zelfs op om tijdens het optreden mee te swingen, Anouk zat met een grote glimlach op haar gezicht in de rode stoel en ook Waylon was lyrisch over de performance.



,,Dit was de beste battle van de avond”, reageerde Ali. En Waylon: ,,Ja... Moet ik nog wat zeggen? Dit was zo gruwelijk goed!” En daar haakte Anouk slim op in toen Martijn Krabbé haar vroeg naar haar keuze. ,,Waylon, ik weet wat jij op reservebank hebt zitten, dus ik zeg steal.” Het was dan ook geen verrassing dat één van de deelnemers sowieso gestolen zou worden.



Anouk liet haar keuze vallen op Navarone, simpelweg omdat ze dat 'het spannendst vond om mee te nemen naar de volgende ronde’. Maar, maakte ze duidelijk, ze was supertrots op beide artiesten. De drie overige coaches wilden Sanne zó graag hebben, dat ze het ervoor over hadden om hun talenten op de bank naar huis te sturen. Iris, die in het team van Waylon zat, moest uiteindelijk het veld ruimen voor Sanne.