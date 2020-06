Rundfunk-duo: Film is natuurlijk wel het summum

Niet omdat het moest, maar 'omdat het kon', komt die bioscoopfilm er. ,,We vonden het een vet idee'', zegt Tom van Kalmthout (29). ,,Een volgende stap. We vinden het gewoon leuk om verschillende dingen te doen.'' ,,En film is natuurlijk wel het summum'', vult Yannick van de Velde (30) aan. ,,Bovendien wilden we kijken of we een spanningsboog konden creëren die langer is dan twintig minuten zoals in de serie.''