Russel Crowe weigert interview na introductie

Toen hij de introductie hoorde van tv-host Ricky Camilleri, verdween hij echter van het toneel, schrijft ONTD. Kennelijk kon Crowe zich niet vinden in de scherpe bewoordingen van Camilleri.



Die zei namelijk het volgende: ,,In 1996 is er een geestelijk gif verspreid in dit land: FOX News. Z'n schepper en CEO, Roger Ailes, maakte gebruik van de stijl van de roddelbladen, van schandelijke rechtse presentatoren en vreemdelingenhaat. Het was een bullebak, een uitbuiter, een aanrander, een chanteur", en zo ging de tv-host nog even door.



Volgens sommigen zou Crowe vloekend en tierend het pand hebben verlaten, maar dat werd later door zijn woordvoerder tegengesproken. ,,Russel sloeg niet door, er was geen sprake van een vloekende tirade, Hij heeft simpelweg besloten het interview niet door te laten gaan na de introductie van de tv-host.”