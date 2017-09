Russell Brand wil vriendschap met ex Katy Perry

Russell en Katy trouwden in het najaar van 2010, veertien maanden later liet de comedian zijn vrouw weten dat hij wilde scheiden. Volgens Katy deed hij dat in een sms-berichtje.

,,Ik heb geen spijt van mijn huwelijk met Katy", zegt Russell in het interview. ,,Het was een belangrijke en fijne tijd in mijn leven en Katy is een buitengewone vrouw." De acteur zegt open te staan voor een hereniging, ,,want als we ons in deze wereld al niet over onze relatief onbelangrijke persoonlijke meningsverschillen heen kunnen zetten, welke hoop is er dan voor ons?"