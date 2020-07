Russell Crowe voelt zich schuldig over winnen Gladiator-Oscar

Crowe won de Oscar voor beste acteur voor zijn vertolking van de rol van Maximus Decimus Meridius, de gladiator die in de gelijknamige film moet vechten in het Colosseum in Rome. Gladiator was een kaskraker en kreeg ook de Oscar voor Beste Film.



De acteur vertelt dat hij de film recentelijk weer zag, in het Colosseum in Rome. De film en alle lof die hij ervoor kreeg waren voor hem een grote boost van zijn carrière. ,,Maar ik keek de film en het is eigenlijk een regisseursfilm. Dat was een van de momenten waarop ik dacht ‘waarom kreeg ik alle aandacht, terwijl de Academy Award eigenlijk aan Ridley Scott toebehoorde?’”