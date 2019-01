Rutger Castricum: Roze plopkap ligt in de kast, ik wil verhalen vertellen

Roy Donders was vóór faillisse­ment al klaar met Rojami's

12:03 Rojami’s Brandstore in Tilburg ging in december op de fles, maar daarvóór was eigenaar Roy Donders al klaar met de kledingwinkel. Dat had voor een groot deel te maken met de grote hoeveelheid aan inbraken en diefstallen, zo laat de huispakkenkoning aan Shownieuws weten. ,,Na de laatste diefstal vond ik het wel mooi geweest.”