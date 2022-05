Rutger Castricum strikt Johan Derksen voor gesprek over woke- en cancelculture

In Inclusief Rutger, een vierdelige reeks van PowNed, belicht Castricum het thema diversiteit en inclusiviteit vanuit een andere invalshoek. Hij spreekt met mensen uit de politiek en de sport, maar ook uit de cultuursector en de media. Johan Derksen stapte eind vorige week op bij het programma Vandaag Inside, nadat hij, zo vond hij, ‘tot de conclusie was gekomen dat er geen ruimte meer is voor dit programma’. ,,De cancel- en woke-cultuur is groot en is tegen ons. Het is een machtige beweging die steeds groter en erger wordt. Het enige onafhankelijke programma is nu in duigen gevallen. Hier kan ik niet meer met plezier zitten. Ik ben er klaar mee. Deze oorlog kan je niet winnen.”



Derksen onthulde vorige week in Vandaag Inside een ‘jeugdzonde’, waarbij hij in zijn tijd als voetballer na een stapavond een door de alcohol bewusteloos geraakte vrouw naakt achterliet. Eerst vertelde hij dat hij bij vertrek een kaars bij haar inbracht, een dag later wijzigde hij het verhaal en stelde hij dat hij de kaars tussen haar benen had gezet. Daarop ontstond veel commotie, omdat het voorval niet alleen door veel mensen als schokkend werd ervaren, maar er in de betreffende eerste uitzending ook smakelijk om werd gelachen. Na zijn verhaal zette sponsors hun samenwerking met het programma stop, raakte Derksen zijn radioprogramma’s bij Rijnmond en RTV West kwijt en zegde AT Next hem de wacht aan: als de spreekstalmeester van de tournee The Sound of The Blues & Americana mocht hij niet meer op tournee. Derksen zelf stelde gecanceld te zijn.