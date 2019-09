Rutte luistert naar Jan Smit en Kim gaat voor een natuurbad

Tweede seizoen van The End of the F***ing World begint op 4 november

20:15 Er komt een tweede seizoen van The End of the F***ing World aan. De Britse zender Channel 4 heeft vandaag bekendgemaakt dat de nieuwe reeks op 4 november begint. Nederlandse fans moeten waarschijnlijk nog wel even geduld hebben, omdat Netflix buiten het Verenigd Koninkrijk de serie pas later mag uitzenden.