Rutte sluit crisisconferenties af met 3,4 miljoen kijkers

De persconferentie van premier Mark Rutte is gisteravond in totaal door 3,4 miljoen mensen bekeken, dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. De laatste persconferentie in crisistijd werd door een half miljoen minder mensen bekeken dan die van 3 juni.