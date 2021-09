Ruud Bos wint Buma Oeuvre Award Multimedia 2021

Bos maakte ook muziek voor Nederlandse filmproducties als Naakt over de schutting en De leeuw van Vlaanderen. Ook werkte hij samen met Toon Hermans, Wim Sonneveld, Gerard Cox en Willeke Alberti. Daarnaast is zijn werk te horen in de attracties van de Efteling, zoals Droomvlucht, Villa Volta en Vogel Rok.