Ruud de Wild geschokt door wat hij zag in Turkije met Olcay

De Wild ging aanvankelijk ook ‘met een dubbel gevoel mee’, zegt hij tegen ANP. Hij dacht dat hij zich niet op zijn plek zou voelen. ,,Tot ik daar was. Je loopt door de straten en mensen willen eigenlijk alleen maar dat je ze even vasthoudt. Je bent daar en je moet iets doen, dat is wat je ook voelt.”

Dus is hij matrassen gaan sjouwen, soep gaan uitdelen en vrachtwagens gaan uitladen. ,,Ik ben gewoon maar gaan helpen waar ik kon helpen.” En daarbij was het niet alleen het aantal doden dat hem aangreep, maar vooral de levenden, ‘de achterblijvers’.

Shock

,,Ik ben er nog steeds van in shock”, zegt de radiomaker over wat hij zag zo’n 40 kilometer boven Aleppo. ,,Er liggen overal nog mensen onder het puin. Het zijn twee, drie, vier, vijf etages die recht naar beneden zijn gedonderd.” En dat heeft natuurlijk impact, vertelt hij. ,,Ik had dit prima niet hoeven zien.”

Toch voelt hij nu dat hij nog meer moet doen, dus heeft hij zijn broer gebeld. ,,Die is zendeling in Malawi en die heb ik gebeld om te vragen hoe ik hier een gevolg aan kan geven. Samen met mijn broer gaan we nu kijken hoe we kunnen helpen bij de wederopbouw. Ik voel me wel geroepen om daarbij te helpen, mijn hele schoonfamilie is in rouw.”

