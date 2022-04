Ruud de Wild: ‘Het geloof is bij mij door m’n strot geduwd’

Ze lijken in alles tegenpolen. De één is radio-dj bij NPO Radio 2, de ander acteur. De één grijs, de ander kaal. De één opgegroeid in een godvrezend Hilversums gezin, dat gevangen was in het web van een sektarische geloofsgemeenschap. De ander opgegroeid in een liefdevolle islamitische familie in een volkswijk in de Egyptische hoofdstad Caïro. De één heet Ruud, de ander Sabri.