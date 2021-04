Ruud de Wild voelt zich een beetje beter en sterker na operatie

De NPO Radio 2-dj maakte eind maart bekend dat hij darmkanker heeft. Hij werd toen een eerste keer geopereerd, maar zijn situatie verslechterde thuis. Hij werd uit voorzorg opgehaald door de ambulance na een heftige bloeding.



Ruud werd afgelopen dinsdag opnieuw geopereerd vanwege de complicaties van de eerste operatie. Woensdag liet Olcay weten dat hij voorlopig nog even in het ziekenhuis moet blijven.



Afgelopen weekend vertelde Olcay tegen deze site dat ze na de operatie voelde dat hun band nog hechter is. ,,Daarna heb ik vier uur bij hem gezeten. Toen had hij er geen moeite mee mij wat taakjes te geven, haha. Ik heb tegen hem gezegd: wat er ook gebeurt, ik ben er voor jou, we doen dit samen. Op deze momenten besef je wat écht belangrijk is in je leven.”