Ruzie tussen Married at First Sight-koppel Nicole en Martijn loopt uit de hand: ‘Ik word neergezet als bitch’

Het televisiehuwelijk tussen Married at First Sight -koppel Nicole en Martijn staat in de tweede uitzendweek al op knappen. Vanavond pakten donkere wolken zich samen boven een ogenschijnlijk relaxte huwelijksreis naar het Italiaanse Puglia.

‘Kijk eens even. Dit is toch ongekend, dit. Mij niet meer bellen!’, riep Martijn nog uit, nadat hij met zijn kersverse vrouw een plekje met uitzicht bij het zwembad had gevonden. Nicole beaamde dat met een ‘heel fijn dit’. ,,Hij is heel galant. Handje in mijn nek. Hij zorgt goed voor me’’, vertrouwde ze het camerateam van het RTL4-programma toe.

Niet lang daarna sloeg de sfeer om. Martijn (50) besloot in het koude water van het hotelzwembad Nicole de waarheid te vertellen. Het leek hem de ‘ideale plek om eens even lekker te kletsen’. ,,Ik ben een gevoelsmens. Ik voel een aantal zaken die ik niet fijn vond. Ze wijst me op veel punten. Jij dit dit, niet doen... Terwijl dat niet mijn intentie is. Toen dacht ik: Ik gooi ze nu op tafel. Dan hebben we het maar gehad en kunnen we vanuit daar gaan bouwen. Dat was misschien niet het juiste moment, dat is weer mijn fout.’’

De niet uitgezonden ruzie leidde tot emoties bij Nicole (49). ,,Ik voel me gekwetst’’, vatte ze vanuit haar kamer met tranen in haar ogen samen. Volgens Nicole was het juist Martijn die moeilijk deed over het autoritje naar het hotel. ,,Dat hij niet als man naast zijn vrouw wilde gaan zitten, weet ik veel. Hij deed dat af als grapje, maar nu blijkt anders. Ik heb júist vanaf het begin gezegd dat ik geen binnenvetter wil, omdat ik het haat om dingen pas achteraf te horen. Hij zei me op een hele vervelende manier dat ik hem de hele ochtend terecht wijs.’’

Haantjes

Een poging van Martijn om ‘er zand over te doen’ mislukte. ,,Ik wil heel graag verder met je, maar dan verwacht ik ook gewoon uitleg, want ik zeg dat soort dingen ook niet tegen jou’’, ketste Nicole terug. ,,Ik wil graag weten wat ik doe, dat jou irriteert.’’

,,Dat ik me aanstelde in het water. Dat ik het water koud vond. Dat vond ik ook niet zo fijn. Stel je gewoon niet aan. Ik vond het gewoon koud. Mag ik dat zeggen?’’, reageerde Martijn, die zich ervan bewust is dat hij en zijn vrouw ‘twee haantjes zijn’, vanaf de drempel van het appartement. ,,Jij snapt mij niet, ik snap jou niet. Ik vind het vervelend dat ik je gekwetst heb. Kunnen we gewoon verder gaan?’’ Nicole stemde zachtjes in. ,,Ik word nu weggezet als de bitch die hem terecht wijst, maar dat doe ik helemaal niet.’’

Of Martijn en Nicole aan het einde van het seizoen daadwerkelijk hun trouwring inleveren, moet nog blijken. Een vooruitblik naar volgende week belooft niet veel goeds. Dan is te zien hoe Nicole huilend langs een Italiaanse autoweg loopt. In een tweede ruzie roept Martijn dat zijn ‘onderbuikgevoel hem nooit in de steek laat en dat hij wil zeggen dat het geen match is’. ,,Ik wens jou een hele fijn reis naar huis’’, roept Nicole uit.

Married at First Sight wordt elke dinsdag en woensdag op RTL 4 uitgezonden en wordt door ongeveer 1 miljoen mensen gezien. Naast Martijn en Nicole worden tot dusver Wilfred en François, Maarten en Richelle en Wichian en Loes gevolgd in hun zoektocht naar de liefde.

