Ruzie tussen The Opposites-Willy en Twan komt voorbij in videoserie Sascha Visser

videoHoe leerde Davina Michelle omgaan met haar angsten en wat wil Twan van Steenhoven alias Big2 kwijt aan zijn voormalig beste vriend en The Opposites-collega Willem de Bruijn? In de videoserie Bondig , vanaf vandaag wekelijks op deze website, laten bekende artiesten zich van hun meest kwetsbare kant zien.

,,Wat ik merkte bij veel artiesten is dat er behoefte bestaat meer te vertellen dan ze normaal wordt gevraagd tijdens bijvoorbeeld een kort radio-item’’, aldus oud TMF-presentator Sascha Visser (30). Hij bedacht Bondig en is (alleen te horen) als de interviewer achter de camera. ,,Het hoeft niet direct een uurlange documentaire te zijn. Mij leek het tof hun verhaal in een paar minuten te vertellen en dat je tóch een goed en ander beeld van iemand krijgt.’’

Lees ook Sascha Visser ontdekt het échte verhaal achter Roxeanne Hazes Lees meer

Visser zelf spreekt van ‘videopaspoortjes’. Achter die korte speelduur gaat veel werk schuil. Soms liep hij een weeklang met een artiest mee. Voor slechts enkele minuten? ,,Ja, dat kreeg ik ook soms van managers te horen. Maar de artiesten zelf stonden er dus wel degelijk voor open. Ik haalde vervolgens de krenten uit de pap.’’

Ongepolijst

Elk ‘videopaspoort’ bestaat uit twee delen die telkens op woensdag en donderdag op deze website verschijnen. Was het in december de beurt aan Roxeanne Hazes, vandaag komt Willem de Bruijn alias Willy van wijlen The Opposites aan het woord. Hij probeert het tegenwoordig te maken als soloartiest. Uiteraard komt ook zijn ruzie met Twan van Steenhoven (Big2) ter sprake. ,,Die twee spreken elkaar al een paar jaar niet meer, er zijn harde woorden gevallen. Ik werd daarom ook benieuwd naar Twans verhaal. Het is de eerste keer dat hij zich uitspreekt, in een videoboodschap voor Willem.’’

Naast rapper Jebroer, De Snollebollekes en Nielson, volgde Visser ook zangeres Davina Michelle. ,,Zij doorliep in slechts anderhalf jaar tijd zo’n beetje een complete artiestencarrière. Ze spreekt zich heel eerlijk uit over haar angsten en de impact van reacties op social media. Ze is zo echt en ongepolijst!’’

Sascha Visser is trots op het eindresultaat. ,,Bij iedereen kreeg ik echt 1000 keer meer dan waar ik naar zocht.’’ Hij lacht. ,,Achteraf zeg ik: was ik toch maar voor dat uur gegaan. Een langere versie uitbrengen? Daar zit ik wel aan te denken ja. Daar moet ik nog wel de juiste vorm voor vinden. Maar wat ik schoot, kan je zo integraal uitzenden. Dat weet ik zeker!’’