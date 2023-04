S Club 7-zanger Paul Cattermole onverwachts overleden

Paul Cattermole van de Britse popgroep S Club 7 is overleden. Dat hebben zowel de band als de familie van Cattermole vrijdag bekendgemaakt via sociale media. Zijn familie laat in een statement weten dat de doodsoorzaak vooralsnog onbekend is. De muzikant is 46 jaar geworden.

‘Paul werd gisteren, 6 april 2023, gevonden in zijn huis in Dorset en werd later die middag dood verklaard’, deelt de familie. ‘Hoewel de doodsoorzaak momenteel onbekend is, heeft de politie van Dorset bevestigd dat er geen verdachte omstandigheden waren.’

De band meldt via Twitter ‘kapot’ te zijn van het overlijden van hun ‘broer’. ‘Er zijn geen woorden om het diepe verdriet en het verlies dat we allemaal voelen te beschrijven’. schrijft de band bij een foto van Cattermole. ‘We hadden zoveel geluk dat we hem in ons leven hadden en zijn dankbaar voor de geweldige herinneringen die we hebben.’

Reünie

De dood van Cattermole komt slechts enkele weken nadat S Club 7 een reünie aankondigde. De popgroep werd 25 jaar geleden opgericht. De groep rond Cattermole, Tina Barrett, Jon Lee, Hannah Spearritt, Bradley McIntosh, Rachel Stevens en Jo O’Meara zou elf concerten in het Verenigd Koninkrijk gaan geven.

De groep brak eind jaren negentig in eigen land door met de hit Bring It All Back. In 2000 bereikte het lied ook Nederland en kwam het tot de derde plaats in de Single Top 100. Daarna scoorde de groep ook hits met S Club Party en Two In A Million. In Nederland werd het vervolgens stil rond S Club 7 maar in het VK bereikten de zeven nog tot 2003 diverse keren de hitparade.

