S10 draagt Viktor & Rolf op songfestival

Bij de Edisons verscheen S10 ook in een creatie van het Nederlandse tweetal, een paarse jurk. ,,Maar dit is ‘m niet hoor’’, zei ze. S10 kwam zelf op het idee om Viktor en Rolf te vragen. ,,Nederlandse mannen en ik ben ook nog fan van ze. Ik ben een kopje thee gaan drinken en na twee sessies waren we er eigenlijk al uit. Ik heb een paar keer gepast en het is klaar.’’



De ontwerpers hebben twee creaties gemaakt, één voor de openingsceremonie en één voor het songfestival zelf. ,,Welke kleur? Dat zeg ik nog niet’’, aldus S10. ,,En of het jurken zijn of niet? Wacht maar af.’’



S10 vertegenwoordigt ons land volgende maand met het nummer De Diepte op het songfestival in het Italiaanse Turijn.