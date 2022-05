S10 in finale Songfestival als elfde aan de beurt, ook België kwalificeert zich

Nederland komt na Spanje en voor Oekraïne. Tsjechië opent de show. Groot-Brittannië en Italië, die naast Oekraïne een favorietenrol hebben, komen respectievelijk als 22ste en negende in actie. Estland sluit de finale af.

De startvolgorde wordt bepaald door de producers van de show. Zij willen een zo divers mogelijke finale, dus proberen ze bijvoorbeeld ballads niet achter elkaar te zetten en worden groepen afgewisseld door soloartiesten. De artiesten moesten wel loten of zij in het eerste of het tweede deel van de show terechtkwamen.

Ook België in finale

Na Nederland bereikte ook België donderdagavond de finale van het Songfestival. Jérémie Makiese ging een dag eerder in de juryshow bij de slotnoten onderuit, maar die fout werd hem niet fataal. Zijn sterke uitvoering van Miss You was donderdag genoeg om door te stoten naar de eindstrijd. De 21-jarige inwoner van Brussel stond een uur voor aanvang van de show nog op zijn gemak interviews te geven in de perszaal. Hij vertelde daar dat hij zich voelde als tijdens de finale van The Voice, het tv-programma dat hij vorig jaar in België won.

De tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival was muzikaal een zware bevalling. De hoogtepunten waren beperkt op een avond waarop in Turijn te veel artiesten onzuiver of zelfs ronduit vals zongen. De inzendingen van Cyprus, Malta, Ierland en Noord-Macedonië spanden in dat opzicht de kroon. Een meevaller was de zang van zangeres Dominika Haskova van We are Domi uit Tsjechië. Ging zij woensdag in de dress rehearsal in twee pogingen vocaal nog volledig onderuit, vanavond bleef ze overeind. Zaterdag mag ze terugkomen.

Sterke vocale optredens waren er van de zijde van onder meer Zweden, België en Polen, waar Ochman met River sterk deed denken aan Duncan Laurence’ Arcade. Cornelia Jakobs maakte namens Zweden haar favorietenstatus voor vanavond helemaal waar. De zangeres die in de repetities zo vaak werd geteisterd door technische problemen bracht Hold me closer vlekkeloos en steeg na haar optreden zelfs naar de derde plaats bij de bookmakers, ten koste van gastland Italië.

Lees verder onder het optreden van België.

Rodeostier

Het rockspektakel kwam van Finland (The Rasmus met Jezebel) en vooral San Marino, waar Achille Lauro letterlijk voor vuurwerk zorgde en kooien en een werkende rodeostier het podium liet opslepen. Finland kreeg wel een finaleplek, de stier van Lauro bleef eenzaam achter.



De Servische Konstrakta voldeed ook aan de verwachtingen met haar intrigerende In Corpore Sano, waarna even later Georgië met het meest vervreemdende moment van de avond kwam. Circus Mircus met Lock me in was een visuele en muzikale paddo-trip, die niet werd beloond met een finaleplaats.



Nadat alle landen hadden opgetreden was daar eindelijk het langverwachte duet tussen Laura Pausini en Mika, twee van de presentatoren. Ze zongen tweestemmig op een deel van Fragile van Sting, waarna ze doorschakelden naar People have the power van Patti Smith. Il Volo maakte even later meer indruk met Grande Amore, het lied waarmee ze in 2015 derde werden.

Lees verder onder het hoopgevende optreden van SloMo.

Hoopgevend

Na een matige halve finale was het hoopgevend dat vlak voor de bekendmaking van de finalisten nog flitsen te zien waren van Spanje (Chanel met SloMo) en Groot-Brittannië (Sam Ryder met Space Man), die als onderdeel van de vijf grote landen al zeker zijn van de finale. Beide acts beloven veel voor zaterdag.



De tien finalisten: Tsjechië, Zweden, België, Azerbeidzjan, Finland, Estland, Australië, Polen, Roemenië en Servië.

Volledig scherm België. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Songfestival Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: