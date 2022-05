S10 tevreden over eerste repetities: 'Ga gewoon het podium op’

Volgens de 21-jarige zangeres hoeft er na de eerste repetitie van zaterdag weinig meer gesleuteld te worden aan de act. ,,Het was meteen wat we ongeveer wilden”, vertelt S10, die eigenlijk Stien den Hollander heet. ,,Er zijn wel wat kleine dingen aangepast, maar overall waren we heel erg tevreden. Ik had daardoor ook heel erg veel zin in de tweede repetitie.” Ook die ging volgens haar grotendeels naar wens. ,,Er veranderde voor mij ook niet heel veel. Ik ga gewoon het podium op en heb niet opeens een extra danspasje ingestudeerd.”

In de viewingroom, waar de artiesten na hun repetitie hun optreden terug kunnen kijken, volgt een bijzonder moment. S10: ,,Toen kwam wel even het besef van: ‘we staan hier echt’. Ik vond het ook leuk om te zien dat ik gegroeid was. Het is natuurlijk heel erg een performance in mijn eentje en er is ook wel wat moed voor nodig om dat te doen. Je staat daar toch. Ik dacht vooraf: toch nog een tandje erbij. Dat pakte heel goed uit, dat maakte me daarna best emotioneel.”

Dat ‘tandje erbij’ heeft te maken met hoe ze haar performance zelf beleeft, verklaart S10. ,,Tijdens mijn optreden gebeurt er intern heel veel bij mij. Ik ben heel erg bezig in mijn hoofd. Ik wil het bijvoorbeeld nog iets liefdevoller maken. Het moet heel liefdevol voelen voor de kijker. Het was nog wat hard, dat heb ik aangepast en dat pakte heel goed uit.”

Niet alleen haar gezichtsexpressie helpt daarbij maar ook hetgeen waar S10 op dat moment aan denkt. ,,De eerste keer tijdens de tweede repetitie ging niet zo heel goed. Toen moest ik mij even herpakken. Waar dat aan lag? Het was gewoon even spannend. Dan ging ik weer aan andere dingen denken en dat moet ik gewoon niet doen. Ik moet gewoon aan niets anders denken dan aan wat ik heb geleerd met dit lied. Dat is heel belangrijk. Daar heb ik gewoon echt even focus voor nodig. Voor dinsdag wil ik nog weer een tandje erbij doen. Dat betekent tot aan de halve finale veel trainen”, aldus S10. ,,Dat is veel in mezelf door het liedje gaan: ogen dicht, ogen open, in de spiegel. Daar ga ik nog aan werken en dat is ook het allerbelangrijkste.”

