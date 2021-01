Sabrina Starke: ‘Mijn lichaam zei dat ik kanker had, maar met mijn hoofd kon ik er niet echt bij

In 2018 vierde Sabrina Starke haar tienjarige jubileum. Voor een feestje was alle reden, want ze had nogal wat moois achter de rug: doorbreken als zangeres, successen boeken in de hitparade, optredens voor volle zalen en op grote festivals. Ze tekende in 2008 zelfs een contract bij misschien wel het meest beroemde platenlabel ter wereld: het Amerikaanse Blue Note. Ja, terugblikken op al die gebeurtenissen was natuurlijk leuk, zei ze rondom haar jubileum tegen deze krant, maar het ging Sabrina Starke (41) ook toen toch vooral om de toekomst. ,,Want ik wil nog zóveel,’' liet ze kordaat weten.