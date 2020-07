Sabrina Starke onthult reden afwezigheid: ‘Ik kreeg diagnose borstkanker’

Sabrina Starke heeft vandaag na een lange tijd zwijgen onthuld waarom ze bijna een jaar uit de spotlights was verdwenen. De 40-jarige zangeres schrijft in een openhartig bericht op Instagram dat ze vorig jaar oktober de diagnose borstkanker kreeg. ‘De afgelopen 10 maanden waren ongelooflijk intens en heftig.’

Oktober 2019. Starke moest haar tour afzeggen wegens gezondheidsproblemen. Op de details ging de zangeres niet in, wel liet ze destijds weten dat ze haar verhaal zou delen als ze daar klaar voor was. Dat moment brak vandaag aan. ‘Op 17 oktober 2019 heb ik de diagnose borstkanker gekregen. Mijn focus moest daarom volledig op mezelf en op mijn gezin gericht worden’, onthult Starke, die benadrukt dat de afgelopen tien maanden ‘ongelooflijk intens en heftig’ zijn geweest.



Starke ging door een rollercoaster van emoties en ook de dood ontsnapte niet aan haar gedachten. ‘Angst voor de dood was daarin het moeilijkste om mee te dealen. Het voortraject van de onderzoeken was intens. Wachten op uitslagen, second opinions en de adviezen van artsen. En dan uiteindelijk ligt de keuze bij jezelf’, omschrijft de zangeres haar dilemma.

Starke besloot het advies van de artsen op te volgen. Geen makkelijke keuze, maar wel nodig. ‘Chemotherapie was in het rijtje operatie en behandelingen het meest heftige. Ik heb toch besloten om ervoor te gaan. Alles werd anders!’. De zangeres zag dan ook geen andere optie dan zichzelf terug te trekken uit de spotlights.



Met de steun van haar partner, kinderen, familie en vrienden kwam Starke de afgelopen tien maanden door. ‘Het accepteren van de situatie heeft ook veel rust gegeven in het proces’, schrijft Starke, die onlangs haar laatste behandeling heeft gehad. ‘De artsen hebben uitgesproken dat er veel vertrouwen voor de toekomst is.’

Disbalans

Ondanks dat het heftige maanden zijn geweest, ziet Starke haar diagnose ook als een wake-upcall. ‘Er moest iets veranderen. Het is mijn overtuiging dat mijn ziekte een vorm van disbalans is. Een disbalans in het fysieke, mentale en spirituele.’



Starke besloot de moeilijke periode in haar leven vast te laten leggen door een fotograaf. ‘Je ziet mij op de foto met mijn kalebas. Dankbaar voor de allerhoogste, het universum, moeder natuur, mijn voorouders en beschermengelen. Liefde en licht....tot snel weer lieve mensen’, sluit ze haar bericht af.