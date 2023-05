Sam in Somebody Somewhere is een vrouw om steeds meer van te houden

recensieZe heet Sam, heeft een stevig postuur en valt niet onder de categorie Hollywoodnamaak. Sam is een echt mens met herkenbare problemen waarmee zij manmoedig omgaat. Een personage om steeds meer van te houden, zoals de twee seizoenen van Somebody Somewhere bewijzen.

Sam wordt gespeeld door Bridget Everett, een 51-jarige Amerikaanse comédienne die met deze serie doorbrak na een carrière die niet veel om het lijf had. Met de kwetsbare en weerbare Sam bewijst zij in een klap zowel haar komische als dramatische talent.

Somebody Somewhere is een dramedy, altijd een riskante combinatie van drama en humor, maar met deze serie zijn de makers erin geslaagd een perfecte mix van beide uitersten uit te dokteren.

Somebody Somewhere Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Komische serie (HBO Max)



In het eerste seizoen keert Sam terug naar haar geboortestadje Manhattan in de staat Kansas. Een zus is onlangs overleden, haar moeder is aan de drank en de verhouding met haar andere zuster is gespannen. Haar vader, een agrariër, stopt de familieproblemen zo ver mogelijk weg.

Tandpastaglimlach

Sam probeert zich zo goed als mogelijk in haar oude milieu aan te passen, maar het gevoel om in het leven gefaald te hebben kan zij niet van zich afzetten. De enige kleur in haar leven is Joel, een oud-klasgenoot. Hij is een homoseksuele amateurmuzikant en collega op het werk, die met zijn tandpastaglimlach altijd de zonnige kant van het leven ziet. Daarmee voorkomt hij dat Sam in een depressie schiet. Hij krijgt haar ook weer aan het zingen in het plaatselijk kerkkoor. En Sam kan echt de pannen van het dak blèren.

De chemie van deze beide personages is het geheim van Somebody Somewhere. De sympathie voor Sam en Joël groeit met elke aflevering, ook in het tweede seizoen, waarin nieuwe personages opduiken die nog meer aanknopingspunten bieden tot hilarische situaties. Helaas is de vader van Sam niet meer van de partij. De acteur die hem speelde - Mike Hagerty - is overleden. Toch in meerdere opzichten een gevoelig gemis.

