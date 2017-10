Sam Smith zoenend gespot met acteur Brandon Flynn

Dagje Den Haag: Máxima opent topstukken, koning opent Eurojust

7:49 Koningin Máxima en koning Willem-Alexander werken vandaag naast elkaar in Den Haag, bij verschillende openingen. Koningin Máxima opent vanochtend in het Mauritshuis in Den Haag de reizende tentoonstelling 'Tien topstukken on tour' en koning Willem-Alexander vanmiddag in Den Haag het nieuwe onderkomen van Eurojust, de rechtsorganisatie van de Europese Unie.