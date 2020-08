Samantha beleeft magisch moment en Fred heeft krokettendag

Dochter Teddy wil niets weten van zoenende Bibi en Waylon en grijpt in

23 augustus ,,Krijg ik een kus van jou mama?” Nou even snel dan, want dochter Teddy is er niet van gediend dat papa en mama elkaar zo met liefde overstelpen. De kleine komt zelfs met grof geschut om de vrijpartij een halt toe te roepen. Tot hilariteit van Waylon en Bibi.