Samantha de Jong is zwanger: ontdekt tijdens ziekenhuisopname na auto-ongeval

Even werd afgelopen week gevreesd voor het leven van Samantha de Jong. Ze raakte betrokken bij een ongeval op de Schenkkade in Den Haag. Ze zat als passagier in een auto waarvan de bestuurder de controle over het stuur verloor en tegen het hekwerk van een viaduct botste. ,,Ik heb een zware hersenschudding, een gebroken rib en meerdere gekneusde rug- en nekwervels”, vertelde ze daar twee dagen later over.



Wat ze toen nog niet deelde, is de ontdekking die de arts deed terwijl ze in coma lag. Samantha blijkt namelijk inmiddels acht weken zwanger te zijn. ,,Ik kan trots vertellen dat ik zeven weken en drie dagen zwanger ben’’, schrijft ze bij een foto waarop ze haar hoofdwond laat zien. ,,Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis kwamen ze erachter. Met de baby gaat gelukkig alles goed.’’ Ook zegt Barbie pas echt opgelucht over haar zwangerschap te zijn als de baby de kritieke 12 weken voorbij is.