Samantha de Jong vindt opnieuw de liefde, maand na overlijden van vriend

Vorige maand moest De Jong onverwacht afscheid nemen van haar vriend Gelmore. Hij overleed aan een hartstilstand, zo liet De Jong later weten. ‘De artsen en de politie namen het over en daar lag je, schat. Je zal voor altijd bij me blijven, kan me geen leven zonder jou voorstellen. Gisteren waren we nog lekker aan het koken’, schreef ze toen.