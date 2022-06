Sander Hoogendoorn krijgt 'vochtige oogjes’ door berichtjes na einde ochtendshow

Sander Hoogendoorn voelt zich ‘leeg en vermoeid’ nu zijn ochtendshow bij 3FM gisteren definitief aan een eind is gekomen. Op Instagram bedankt de radio-dj zijn luisteraars voor de afgelopen vier jaar. ‘Dit was het dan. Het ochtendshow-avontuur is officieel afgelopen met deze eerste ochtend uitslapen.’

Hoogendoorn maakte in april bekend te moeten stoppen met zijn ochtendshow op 3FM, Sanders Vriendenteam. Dat was niet zijn eigen keuze, legde hij toen uit. ,,Ik weet sinds een paar weken dat deze ochtendshow gaat stoppen. Dat ik moet stoppen. Ik kreeg van mijn omroep BNNVara te horen dat we niet doorgaan in de toekomst en dat het einde van het vriendenteam nadert.”

Gisteren nam Hoogendoorn afscheid van het programma. Dat hij vanochtend voor de eerste keer in lange tijd kon uitslapen én alleen aan de keukentafel zat, was best even confronterend. ‘Binnen is het een enorme rotzooi is. Er staan wel bloemen. Die heb ik al netjes in een vaas heb gezet en er drijft ergens een grote pluche orka die ik van Jorien heb gekregen. Dit was het dan.’

De radio-dj stelt zich ‘leeg en vermoeid’ te voelen nu hij niet meer te horen is op 3FM. Maar hij is ook dankbaar voor wat hij heeft mogen meemaken. ‘Ik heb ja gezegd op iets wat me enorm eng leek. Iedere dag de wekker om 04.00 uur. Het uithangbord van de zender worden (met alle gevolgen van dien). En iedere dag de start van jouw werkdag worden. En ik ben niet eens een ochtendmens..’

Vochtige oogjes

Hoewel Hoogendoorn aanvankelijk dacht spijt te krijgen van zijn keuze om de ochtendshow te presenteren, blikt hij nu vol trots terug. ‘Die wekker en het ritme wende namelijk snel en ik begon het echt heel leuk te vinden. En dat komt door jou, jij als luistera… ik bedoel VRIEND van de show. Dat heb jij gedaan!’, bedankt hij de mensen die hem al die tijd hebben gesteund.

Hoogendoorn kan niet ontkennen dat hij zo nu en dan 'vochtige oogjes’ krijgt bij het lezen van alle berichtjes. Hoe zijn toekomst eruitziet? Dat laat hij nog even in het midden. ‘Ik laat het je snel weten als ik meer kan vertellen over mijn nieuwe radioplannen!’

Mai Verbij en Mark van der Molen hebben vanaf vandaag de ochtendshow op NPO 3FM tijdelijk overgenomen. Het duo gaat in het tijdelijke zomerochtendprogramma onder meer op zoek naar het ideale vakantiepakket. Het gaat dan echter niet om de standaardspullen als een tandenborstel of zeep, maar om bijzondere en persoonlijke attribute.

Het is de bedoeling dat Rob Janssen en Wijnand Speelman uiteindelijk de ochtendshow overnemen, zo blijkt uit het nieuwe schema waar deze site eerder over schreef.

