Sander Huisman van Kris Kross Amsterdam gaat trouwen

Franse tekenaar Sempé (89), bekend van ‘De kleine Nicolaas’ overleden

Jean-Jacques Sempé, die de geliefde Franse kinderboekenreeks Le Petit Nicolas (De kleine Nicolaas) illustreerde, is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vrouw bekendgemaakt. De kinderboeken boden een geïdealiseerde visie op de kindertijd in het Frankrijk van de jaren vijftig en werden een internationale bestseller, ook in Nederland. Sempé illustreerde tevens meer covers van het vooraanstaande opinieblad The New Yorker dan welke andere illustrator dan ook.

12 augustus