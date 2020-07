Sander Janson en Jessica Mendels terug met kampeershow Camping Life

In Campinglife bezochten Janson en Mendels samen met de caravan talloze campings in Europa en Nederland. Zij stopten toen mede vanwege de zwangerschap van Mendels. ,,Nu we een gezellig gezinsleven hebben met twee schoolgaande meisjes is het heerlijk om mijn eerste liefde weer op te pakken en met de ploeg op reis te zijn”, stelt de presentatrice.