Sander Lantinga deelt sneer uit aan Ruud de Wild: ‘Wees eens niet zo zuur’

Sander Lantinga vindt het maar niks dat Ruud de Wild steeds zo negatief over hem en zijn radiomaatje Coen Swijnenberg praat. De dj van Radio 538 denkt dat zijn NPO Radio 2-collega het er nog steeds moeilijk mee heeft dat zij in 2015 de plek van De Wild hebben overgenomen.

De Wild stelde afgelopen week dat ‘de rek eruit’ is bij Coen & Sander, van wie bekend werd dat ze deels uit elkaar gaan. ,,Dat mag hij vinden, dat zullen er ook wel meer vinden”, reageerde Lantinga vandaag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune. ,,Ruud de Wild, over verzuurde dj’s gesproken, daar heb je er eentje. Na zeven jaar heeft hij er nog steeds moeite mee dat wij op zijn plek zijn gaan zitten, in elk interview en nu ook weer bij Boulevard haalt hij dit aan. Ik denk dan over rek eruit: hij kan ook naar zijn eigen programma kijken.”

Inhoudelijk vindt Lantinga dat de rek er nog helemaal niet uit is bij hem en Swijnenberg. ,,Of het me kwetst? Nee, je hebt altijd mensen die er iets van vinden en het is een onmogelijke opgave om honderd procent van de Nederlandse bevolking tevreden te houden, dat gaat gewoon niet.”

,,Alleen bij deze man, denk ik: gast, we hebben zeven jaar lang onze mond gehouden. Maar Ruud de Wild haalt ons al zeven jaar lang in elk interview weer aan. Hij is daar zo verschrikkelijk mee bezig”, stelde Lantinga. ,,Zeven jaar lang reageerden we niet, dus dan vind ik nu het moment om wel eens te reageren: wees eens niet zo zuur man, zo gaan die dingen gewoon.”

De Wild deed zijn uitspraken in RTL Boulevard. Hij stelde dat de luistercijfers van de Coen & Sander Show ‘dramatisch’ waren ingestort. ,,Bij Talpa mis ik toch visie en dan krijg je dit soort ellende”, zo zei de dj.

