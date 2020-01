Sandi Toksvig stopt na drie jaar met Great British Bake Off

,,Als mensen hun baan opzeggen, is dat vaak om meer tijd met hun familie door te brengen", aldus Toksvig in een verklaring donderdag. ,,Ik verlaat The Great British Bake Off juist om meer tijd door te brengen met ander werk."

De presentatrice gaat onder meer een programma maken over analfabetisme onder volwassenen.

Toksvig grapt in haar statement: ,,Zoals aan mijn heupen te zien is, is Bake Off een groot deel van mijn leven geweest. Mijn tijd met Prue, Paul en Noel was een van de leukste in mijn leven. Deze vriendschappen zullen blijven bestaan buiten de televisie om. Bake Off is een geweldig programma dat al heeft bewezen dat het een wisseling van presentatoren aankan. De reden daarvoor is natuurlijk dat de echte sterren van de show de bakkers zijn. Ik wens iedereen het allerbeste.’’