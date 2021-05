Sanne geniet na van avondje Streamers en Ilse maakt werk van nieuw zangtalent

Derde en laatste concert The Streamers: ‘Feestje om dit feest te mogen geven’

13:35 The Streamers hebben gisteravond hun slotakkoord gegeven. De supergroep nam afscheid met een gratis livestreamconcert vanuit De Kuip in Rotterdam en het avontuur was ‘een feest’, zei manager Frank Lammers aan het einde van de show.