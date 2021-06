Sanne Langelaar bevallen van tweede zoon

‘Ruud de Wild in september weer terug op de radio’

18 juni Ruud de Wild is van plan in september terug te keren op NPO Radio 2. Dat zegt althans dj Eddy Keur, die Ruuds programma De Wild in de Middag overnam toen de presentator in maart stopte omdat hij darmkanker had, in De Gooi- en Eemlander.